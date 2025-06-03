Общество

Татьяна Фомченкова: Парламентский час затронул множество актуальных тем образования

Парламентский час 45-й сессии Псковского областного Собрания депутатов затронул множество актуальных тем современного образования, заявила депутат по округу №5 (западная часть Великих Лук), директор гимназии имени Софьи Ковалевской (Великие Луки) Татьяна Фомченкова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня на 45-й сессии было много важных моментов, в том числе отчет губернатора. И сразу после этого отчета обсудили одну из животрепещущих, актуальных и ярких, тем более сейчас, под конец учебного года, тем - образование. Вы знаете, на парламентском часе сегодня было жарко, интересно и очень актуально, потому что затронули те самые вопросы, которые беспокоят прежде всего родителей, ну и, конечно же, учителей. Это вопросы перегрузки учителей и обучающихся, это вопросы излишнего репетиторства и того, что наши педагоги ушли зарабатывать в частные центры или просто дома на репетиторстве, тем самым лишили, наверное, своей мудрости, своего профессионализма (учеников). Это вопросы заработной платы учителей и даже вопросы заработной платы директоров», – сказала Татьяна Фомченкова.

Она отметила, что комитет образования Псковской области эти проблемы на протяжении многих лет не замалчивает, однако их невозможно решить за один парламентский час.

«Этот парламентский час привлек внимание к множеству проблем, мы искали пути решения. Да, каждый день в школе у доски мы ищем эти пути решения. Мы говорим о том, что сегодня молодые кадры обязательно будут приходить, потому что есть целевые направления, и при поддержке губернаторских доплат, стипендий они начинают развиваться. Целевые направления сегодня идут через платформу Работа.ру. И каждый ребенок, каждый студент должен знать, что он может заявиться и приехать в свой родной город, в свою родную школу. А мы можем прогнозировать свои будущие кадры. Мы говорим о том, что перегруз обучающихся, в том числе из-за репетиторов, дополнительных секций, кружков, это не только проблема сегодняшней школы. Это проблемы семьи и школы, большого сообщества. Нужно, чтобы родители и школа научились друг друга чувствовать и понимать», — уточнила Татьяна Фомченкова.

Она добавила, что репетиторство в начальных классах - это возмутительная вещь, так как это дополнительное образование, частные уроки - заменяют родительское участие в воспитании.

«Нужно соблюдать баланс в этом динамично развивающемся мире, находить время и силы, чтобы дать любовь своим детям», — добавила депутат.

При этом Татьяна Фомченкова на данный момент не видит путей возвращения репетиторов в школы и считает, что государству стоит сосредоточится на сохранении текущих кадров и привлечении новых.

«Путей возвращения опытных педагогов в школу, наверное, я сейчас не вижу. Если человек ушел из школы и занимается частными уроками, это его человеческий выбор. На протяжении каких-то лет у меня тоже была практика частных уроков. Я не думаю, что это какая-то запретная тема. Я для себя выбрала школу. У меня большая учительская нагрузка, потому что я знаю, что работать с коллективом детей, воспитывать детей для меня первостепенно интересно. Но, знаете, хлеб репетитора очень несладкий, он трудный, тяжелый. Иногда подчас интереснее работать с классом, чем с одним ребенком. Да и легче с коллективом всегда работать. Но если человек уже в силу своих особенностей, может быть, здоровья, может быть, усталости, может быть, семейных обстоятельств, выбирает для себя репетиторство, разве можно завлечь его обратно? Поверьте, небольшой процент учителей вернется даже, если повысить зарплату», – заключила она.