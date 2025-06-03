Общество

Лучшие общественные советы определят в Псковской области в конце года

По итогам пленарного заседания Общественной палаты Псковской области, которое прошло 3 июня, было принято решение о проведении конкурса на лучший общественный совет области. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказал председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов.

На заседании были рассмотрены несколько ключевых вопросов.

«Во-первых, мы пригласили представителей различных общественных советов при органах исполнительной власти, которые действуют у нас в регионе», — отметил Александр Седунов.

Он подчеркнул, что важным моментом стало предложение методических рекомендаций для коллег из общественных советов, касающихся порядка привлечения людей в рабочие группы и вопросов, связанных с кодексом этики членов общественного совета.

Также на заседании был обсужден конкурс среди общественных советов, который планируется провести в конце года.

«Мы обсуждали и планировали проведение конкурса. Решили его проводить среди общественных советов при органах исполнительной власти. Этот конкурс связан с теми направлениями работы, которые каждый совет уже осуществляет. И, соответственно, в конце этого года мы хотели бы подвести итоги для того, чтобы посмотреть, каким образом наши советы сегодня работают, включены в деятельность не только органов исполнительной власти, но и, прежде всего, с точки зрения общественной экспертизы, с точки зрения реализации общественных инициатив, которые сегодня очень активно обсуждаются, которые сегодня предлагаются к реализации в деятельности различных ведомств», — сообщил Александр Седунов.

Другие вопросы повестки касались планирования дальнейшей деятельности палаты на вторую половину 2025 года и анализа итогов первого полугодия.