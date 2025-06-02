Пешеходный мост на станции Дно отремонтируют по решению суда

Суд обязал ОАО «РЖД» отремонтировать пешеходный мост на станции Дно по иску транспортного прокурора, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Фото здесь и далее: Северо-Западная транспортная прокуратура
Псковская транспортная прокуратура выявила дефекты на мосту через железнодорожные пути: разрушение ступеней, коррозию опор, выбоины на покрытии и ненадлежащую окраску пролетов.
Из-за неустранения нарушений по представлению прокурора в суд направили иск.
Дновский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал ОАО «РЖД» в течение 24 месяцев провести ремонт.