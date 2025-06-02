Пешеходный мост на станции Дно отремонтируют по решению суда

В Самаре псковский курсант одержал победу в научном мероприятии

Дефицит медработников в Псковской области составляет порядка 550 человек

Единый день приемов участников СВО и членов их семей пройдет в Пскове 6 июня

Более 3200 рабочих мест появится к 2030 году в Псковской области