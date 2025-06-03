Общество

В РФ появится новая система киберзащиты для граждан

До конца 2025 года «Ростелеком» в лице входящей в него ГК «Солар» впервые выйдет на рынок кибербезопасности для частных лиц, сообщил на форуме «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде директор по продуктовому развитию компании Владимир Бенгин.

Компания планирует вывод на рынок комплексного продукта, позволяющего решать многие проблемы с кибербезопасностью и мобильным мошенничеством. В частности, в новом сервисе будет функция как принудительной блокировки доступа к тем или иным сайтам (например, родители смогут закрыть их для детей), так и ограничения доступа к ресурсам, квалифицированным экспертами по информационной безопасности как мошеннические. Также разработчики предусмотрели функцию антиспама, блокировщика рекламы и другие возможности. Некоторые компании уже проявили заинтересованность в подключении сервиса, сказал Владимир Бенгин, не уточняя их названия, пишут «Известия».

Сейчас операторы, а также банки в том или ином виде предлагают своим клиентам киберзащитные инструменты. Пока эти разработки ведутся отдельно друг от друга, у одной компании может быть определенный набор услуг, например, определение мошеннических звонков и их прерывание, у другой нет, указывает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Поэтому появление единой платформы с едиными стандартами на базе госоператора может оздоровить ситуацию, отмечает он.

Выход крупного игрока на рынок кибербезопасности для частных лиц — важное событие: это усилит конкуренцию в этом сегменте и заставит других игроков активнее разрабатывать и развивать средства защиты от хакеров и мошенников, а жизнь многочисленных пользователей сделает безопаснее, заключил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.