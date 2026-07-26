Второй этап лектория «Санпросвет» прошел в лагере «Звездный» Невельского округа

Второй этап лектория «Санпросвет» прошел в оздоровительном лагере «Звездный» Невельского округа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в гости к ребятам приехала главный специалист-эксперт ТО управления Роспотребнадзора по Псковской области Светлана Зинченко, чтобы рассказать и показать, что такое лекторий «Санпросвет» в действии.

Фотографии: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Псковской области

Это не была лекция в школьном понимании слова. Для младших и средних отрядов Светлана Зинченко превратила разговор о гигиене в живой диалог про микробов-вредителей и секретах иммунитета.

В ходе лекции ребята узнали, почему мыло работает как магнит для грязи, а не просто приятно пахнет, зачем нужен режим дня («зарядка батареек») и как личная гигиена защищает от ротавируса и кишечных инфекций. Веселый мультик закрепил полезные знания.

Со старшими ребятами шел совсем другой диалог — взрослый, честный и очень важный. Тема «ВИЧ и СПИД» часто звучит пугающе, но здесь она превратилась в беседу о самом главном — ответственности за свою жизнь и здоровье. Вместо сухих фактов из учебника — живые видеоматериалы.

«Это был своего рода иммунитет от иллюзий: подростки получили четкую карту рисков и инструменты защиты, которые пригодятся им далеко за пределами лагерных ворот. Динамичный формат лекций позволил удержать внимание всех пятисот участников. Надеемся, ребята получили не просто новые знания, а ощущение того, что забота о себе — это круто, модно и совсем не сложно», — прокомментировали в ведомстве.

Также организаторы второго этапа лектория «Санпросвет» поблагодарили руководителей, педагогический состав и ребят ДОЛа «Звездный» 2026 за участие в мероприятии.