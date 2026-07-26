 
Общество

Второй этап лектория «Санпросвет» прошел в лагере «Звездный» Невельского округа

0

Второй этап лектория «Санпросвет» прошел в оздоровительном лагере «Звездный» Невельского округа. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в гости к ребятам приехала главный специалист-эксперт ТО управления Роспотребнадзора по Псковской области Светлана Зинченко, чтобы рассказать и показать, что такое лекторий «Санпросвет» в действии. 

Фотографии: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Псковской области

Это не была лекция в школьном понимании слова. Для младших и средних отрядов Светлана Зинченко превратила разговор о гигиене в живой диалог про микробов-вредителей и секретах иммунитета.

В ходе лекции ребята узнали, почему мыло работает как магнит для грязи, а не просто приятно пахнет, зачем нужен режим дня («зарядка батареек») и как личная гигиена защищает от ротавируса и кишечных инфекций. Веселый мультик закрепил полезные знания.

Со старшими ребятами шел совсем другой диалог — взрослый, честный и очень важный. Тема «ВИЧ и СПИД» часто звучит пугающе, но здесь она превратилась в беседу о самом главном — ответственности за свою жизнь и здоровье. Вместо сухих фактов из учебника — живые видеоматериалы.

«Это был своего рода иммунитет от иллюзий: подростки получили четкую карту рисков и инструменты защиты, которые пригодятся им далеко за пределами лагерных ворот. Динамичный формат лекций позволил удержать внимание всех пятисот участников. Надеемся, ребята получили не просто новые знания, а ощущение того, что забота о себе — это круто, модно и совсем не сложно», — прокомментировали в ведомстве.

Также организаторы второго этапа лектория «Санпросвет» поблагодарили руководителей, педагогический состав и ребят ДОЛа «Звездный» 2026 за участие в мероприятии.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026