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На Краснофлотской набережной в Великих Луках почтили память моряков

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В честь Дня Военно‑морского флота торжественное мероприятие прошло на Краснофлотской набережной у памятного знака в Великих Луках. Жители города, ветераны и представители органов власти собрались, чтобы отдать дань уважения морякам и вспомнить славные страницы морской истории. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

К собравшимся с приветственным словом обратился заместитель главы города Николай Андросович. Он подчеркнул особое значение праздника для великолучан: «Для Великих Лук День Военно‑морского флота является по‑настоящему особенным праздником. И не только потому, что среди великолучан немало с честью служивших на флоте, и тех, кто сегодня выбирает ВМФ. Ещё более укрепила связь между нашим городом и Военно‑Морским Флотом современная подводная лодка, которой присвоено имя "Великие Луки“».

Он также напомнил, что в этом году руководством Великих Лук в лице главы города Николая Козловского и командиром подводной лодки «Великие Луки» Тимуром Набиуллиным подписано соглашение о сотрудничестве. «А значит, эта связь будет еще прочнее. Убежден, что ещё многие великолучане впишут свои имена в славную историю Российского Военно‑Морского Флота, будут с честью и достоинством нести нелёгкую морскую вахту, выполнять задачи командования», - добавил Николай Андросович. 

С приветственным словом к участникам также выступил депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков. После выступлений состоялась церемония возложения цветов к памятному знаку. Возложение цветов также прошло у памятной доски в память о великолукских моряках.

 

Мероприятие завершилось митингом памяти и неформальным общением ветеранов, молодежи и представителей городской администрации. Горожане отметили важность сохранения традиций и преемственности поколений в деле служения Родине.

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