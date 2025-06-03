Общество

Поезд Санкт-Петербург — Великие Луки вернется на Витебский вокзал

Поезд №607/608 маршрута Санкт-Петербург — Великие Луки возобновит обслуживание пассажиров с Витебского вокзала, сообщается на сайте РЖД.

Первые рейсы по старому маршруту запланированы на 22 августа. Время отправления из Петербурга сократится на полтора часа: теперь поезд будет отправляться в 21:07, а прибытие в Великие Луки произойдет на час раньше — в 6:30 утра.

Ранее поезд ходил с Ладожского вокзала, где вагоны беспересадочного сообщения в Мурманск присоединялись к составу поезда №15/16 Москва — Мурманск. Теперь вагоны будут прицепляться к поезду Мурманск — Псков в городе Дно, стоянка там увеличится до 4 часов в сторону Великих Лук и до 3 часов 45 минут в обратном направлении.

Также скорректирован график движения поездов беспересадочного сообщения Петербург — Себеж. Вагонам придется дольше простаивать в Великих Луках — ожидание увеличится с 2 часов 40 минут до 3 часов 40 минут.