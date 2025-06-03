Общество

68% псковичей не боятся одиночества – опрос

Большинство псковичей (68%) спокойно относится к перспективе остаться наедине с собой: для 33% одиночество не представляет никакой проблемы, а 35% скорее не испытывают из-за него тревоги. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Многие воспринимают уединение как свободу и возможность саморазвития: «Самодостаточный человек не бывает одиноким»; «Живу один уже два года. Не нарадуюсь. Одиночество — это свобода».

Тем не менее практически каждый третий (32%) признается, что не хотел бы остаться один: (13%) испытывает сильный страх перед одиночеством, а каждый пятый (19%) скорее опасается этого состояния. Респонденты объясняют: «Страшно быть одному, если заболел»; «Ощущение пустоты без близких».

Женщины чаще мужчин в той или иной степени боятся одиночества (34% против 30% соответственно). Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто не готов жить один (34%, для сравнения, среди тех, кто старше 35 лет, — от 30 до 31%). Респонденты с доходом до 50 тысяч рублей чаще тех, чей заработок выше, испытывают тревогу при мысли о возможном одиночестве (37%), среди псковичей с зарплатой от 100 тысяч рублей лишь каждый четвертый боится остаться наедине с собой (24%).