Общество

Ярмарка вакансий для осужденных прошла в СИЗО-2 в Великих Луках

Ярмарка вакансий для осужденных прошла в СИЗО-2 в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в рамках реализации ФЗ №10 «О пробации в Российской Федерации» учреждение посетили представители Кадрового центра города Великие Луки, предоставив отбывающим наказание лицам информацию и консультации по вопросам трудоустройства.

Фотография: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Специалисты подробно ознакомили присутствующих с актуальной ситуацией на рынке труда, востребованными вакансиями и требованиями к кандидатам, а также возможностями профессионального обучения и получения дополнительного образования. Особое внимание было уделено функционалу и возможностям интернет-портала «Работа в России» как эффективного инструмента поиска работы.

В ходе встречи обсуждалась и перспектива заключения «отложенных» договоров между осужденными и предприятиями города.

В завершение мероприятия отбывающие наказание получили информационные брошюры с контактными данными и ответы на свои вопросы.