Команда псковской гимназии №29 вышла в финал всероссийского конкурса «Флагманы образования»

Команда «Эффект бабочки» гимназии №29 Пскова вошла в число 100 финалистов конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В ноябре в Москве педагоги представят проект, который помогает школьникам изучать историю Великой Отечественной войны через судьбы собственных семей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе проекта.

Фото: «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Команда разработала программу «Семейные встречи "По Псковской области в годы Великой Отечественной войны“». Она рассчитана на учеников 4–8-х классов и их родителей. Участников ждут образовательный квест по Пскову, экскурсии, создание видеороликов о памятных местах и спортивно-краеведческая игра.

Идея появилась после занятия, на котором школьники не смогли рассказать, где воевали их прадеды. Учитель предложила им позвонить родителям, и разговор помог семьям вспомнить истории, о которых дети раньше не знали. Одна из учениц узнала о хранившемся дома письме прадедушки с фронта и прочитала его вместе с мамой.

В финале, который пройдёт с 18 по 21 ноября в Москве, псковским педагогам предстоит провести своё воспитательное мероприятие для незнакомого класса и адаптировать программу под возраст детей и заданные условия. Также участников ждут педагогические кейсы.

Всего в финал вышли 100 команд из 46 регионов России. По итогам конкурса выберут десять победителей.