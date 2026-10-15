 
Общество

Команда псковской гимназии №29 вышла в финал всероссийского конкурса «Флагманы образования»

0

Команда «Эффект бабочки» гимназии №29 Пскова вошла в число 100 финалистов конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В ноябре в Москве педагоги представят проект, который помогает школьникам изучать историю Великой Отечественной войны через судьбы собственных семей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе проекта.

Фото: «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Команда разработала программу «Семейные встречи "По Псковской области в годы Великой Отечественной войны“». Она рассчитана на учеников 4–8-х классов и их родителей. Участников ждут образовательный квест по Пскову, экскурсии, создание видеороликов о памятных местах и спортивно-краеведческая игра.

Идея появилась после занятия, на котором школьники не смогли рассказать, где воевали их прадеды. Учитель предложила им позвонить родителям, и разговор помог семьям вспомнить истории, о которых дети раньше не знали. Одна из учениц узнала о хранившемся дома письме прадедушки с фронта и прочитала его вместе с мамой.

В финале, который пройдёт с 18 по 21 ноября в Москве, псковским педагогам предстоит провести своё воспитательное мероприятие для незнакомого класса и адаптировать программу под возраст детей и заданные условия. Также участников ждут педагогические кейсы.

Всего в финал вышли 100 команд из 46 регионов России. По итогам конкурса выберут десять победителей.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026