Общество

Стартовала регистрация на Форум молодых семей Псковской области

Форум молодых семей Псковской области пройдет в студенческом сквере Псковского государственного университета (улица Ленина, 2) 13 июля с 10:00 до 16:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фотографии: правительство Псковской области

В этом году участников ждет насыщенная программа: образовательные площадки на семейные темы для родителей, интерактивные площадки для детей разных возрастов, площадка безопасности от городских и областных служб, «Душевный концерт» от талантливых семей и творческих коллективов, презентация семейных социальных проектов.

Подтверждение регистрации на образовательные площадки будет проходить с 10:00 до 12:00. Свободный вход семей на концерт с 12:30. Начало концерта запланировано на 13:00.

Регистрация доступна по ссылкам как для участников, так и для выступающих на «Душевном концерте». Также в преддверии форума 20 и 27 июня пройдет семейная проектная школа, на которой желающие смогут предложить свою идею в готовый к защите и реализации проект. Для участия в ней необходимо зарегистрироваться.

Организаторами мероприятия выступают правительство Псковской области, ПсковГУ, Псковский городской молодежный центр, АНО ЦПКР «Приоритет», центр «Мой бизнес» Псков.