Общество

Суд обязал «РЖД» оборудовать тактильные напольные указатели на великолукском вокзале

Великолукская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере защиты прав инвалидов на железнодорожном вокзале станции Великие Луки. Установлено, что в здании железнодорожного вокзала, находящемся в собственности ОАО «РЖД», отсутствуют предупреждающие тактильные напольные указатели, поверхность посадочных платформ находится в неудовлетворительном состоянии, имеются нарушения покрытия, многочисленные ямы и выбоины, трещины, сообщили Псковской Ленте Новостей в транспортной прокуратуре.

Фотографии: Великолукская транспортная прокуратура

По результатам проведенной проверки транспортный прокурор внёс представление, однако действенных мер для устранения нарушений закона не приняли.

В целях понуждения ОАО «РЖД» устранить выявленные нарушения транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением, которое рассмотрено и удовлетворено.