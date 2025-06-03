Общество

ЕГЭ по биологии, географии и инязу сдают выпускники в Псковской области

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии, географии и иностранному языку сдают выпускники в Псковской области 5 июня.

Экзамен по биологии сдают 513 человек, по английскому языку – 213, немецкому языку - 10, китайскому языку - 2, французскому языку – 1, географии – 70.

Напомним, в России более 229 тысяч человек сдают 5 июня ЕГЭ по биологии, географии, а также письменную часть по иностранным языкам, среди которых английский, французский, немецкий, испанский и китайский.

Для проведения ЕГЭ в этот день задействовано 3,6 тысячи экзаменационных пунктов (ППЭ), около 120 тысяч организаторов, технических специалистов и других сотрудников ППЭ. Мониторинг хода экзаменов ведут более 7 тысяч общественных наблюдателей, а также сотрудники Рособрнадзора и подведомственных организаций.

На ЕГЭ по биологии в этот день зарегистрировано более 124 тысяч участников. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов.

На участие в ЕГЭ по географии зарегистрировано более 21 тысячи человек. Минимальный балл ЕГЭ по географии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 37 баллов.

ЕГЭ по иностранному языку проводится по английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому языкам. Письменную часть ЕГЭ по английскому языку сдают более 81 тысячи человек, по немецкому языку - более 500 человек, по французскому - более 400 человек, по китайскому - 280 человек, по испанскому - более 160 человек. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Письменная и устная части экзаменационной работы оцениваются в совокупности. Устную часть экзамена участники ЕГЭ сдадут 10 и 11 июня.

Основной период ЕГЭ в 2025 году проходит с 23 мая по 4 июля, в том числе установлены дополнительные дни для пересдачи одного из сдаваемых учебных предметов - 3 и 4 июля. Всего на участие в экзаменах в основной период зарегистрировано около 712 тысяч. человек, в том числе более 637 тысяч выпускников текущего года.