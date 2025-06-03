Общество

Опубликован график выплат детских пособий и пенсий псковичам на июнь

В июне отделение Социального фонда России по Псковской области перечислит на банковские счета получателей детские пособия за май, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении СФР.

3 июня псковские семьи получили:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет;

ежемесячную выплату на ребенка военнослужащих по линии СФР.

5 июня жителям региона поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до трех лет.

6 июня будет перечислено пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

Пенсия за июнь псковским пенсионерам придет на банковские карты 9, 10, 11, 20 июня.

В СФР обратили внимание, что при совпадении дня выплаты пособия или пенсии с выходным или праздничным днем средства перечисляются на банковские счета накануне в рабочий день.

Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат их в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 5 июня. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 25 июня.

Уточнить информацию о доставке пенсий можно в отделениях «Почты России».

Вопросы можно задать специалистам отделения СФР по Псковской области: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный). Обратиться также можно и в социальные сети: ВКонтакте, Telegram, Одноклассники.