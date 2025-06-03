Общество

Делегация Псковской области побывала на открытии Форума тружеников села в Совете Федерации

Форум тружеников села открылся в Совете Федерации в Москве сегодня, 5 июня. Об этом сообщила депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу Ирина Толмачева на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Ирина Толмачева/страница ВКонтакте

В Псковской области в мероприятиях форума приняли участие:

Наталья Мельникова - сенатор Российской Федерации, член Комитета Федерации по социальной защите, представитель законодательного органа государственной власти Псковской области.

Светлана Мельник - глава фермерского хозяйства Себежского района, успешно развивающего садоводство и производящего экологически чистые продукты.

Ирина Толмачева - депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу, генеральный директор компании «ПсковАгроИнвест» (бренд «Деревня Соловьи»).