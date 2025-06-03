Делегация Псковской области побывала на открытии Форума тружеников села в Совете Федерации

Форум тружеников села открылся в Совете Федерации в Москве сегодня, 5 июня. Об этом сообщила депутат Псковского областного Собрания по единому избирательному округу Ирина Толмачева на своей странице ВКонтакте.
Фото здесь и далее: Ирина Толмачева/страница ВКонтакте
В Псковской области в мероприятиях форума приняли участие:
«Форум тружеников села — важное событие, которое позволяет по достоинству оценить труд наших аграриев: фермеров, сельхозпроизводителей и всех, кто вкладывает силы в развитие сельского хозяйства России», - отметила Ирина Толмачева.