Общество

Каждый четвертый пскович признался, что не любит окрошку – опрос

Окрошка — это не просто холодный суп, а настоящий символ лета в России. В качестве его основы 41% псковичей предпочитают квас, а каждый пятый — кефир. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob и торговой сети «Перекрёсток» по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Упоминания об окрошке на квасе встречаются еще в древнерусских летописях, а позже это блюдо стало символом летней трапезы и в дворянских усадьбах, и в крестьянских избах. Согласно опросу, 41% предпочитают в качестве заправки квас, а 20% — кефир. Среди других вариантов псковичи назвали майонез, воду с уксусом или лимонной кислотой, смесь кваса и кисломолочных продуктов (кефира или сметаны), минералку, молочную сыворотку, айран, тан и даже пиво. Каждый четвертый (24%) признался, что не любит окрошку.

Мужчины чуть чаще женщин выбирают окрошку на квасе (42 и 40% соответственно). Среди жительниц Пскова немного больше сторонниц заправки на кефире (21% против 18% среди мужчин).

По данным «Перекрестка», предпочтения в заправке для окрошки также сильно зависят от региона. Так, например, 1 место в топе регионов, выбирающих квас как основу для окрошки, занимает Свердловская область — почти 34% покупателей покупают именно эту заправку. Среди регионов, делающих выбор в пользу кефира, в топе Санкт-Петербург — в северной столице предпочтение этой заправке отдают 25% покупателей. А у покупателей Москвы популярностью пользуется заправка на тане или айране — более 23% выбирают именно их при покупке «набора для окрошки».

Чем старше участники опроса, тем больше они любят традиционный русский холодный суп и на квасе, и на кефире. Среди респондентов до 35 лет окрошку на квасе предпочитают 31%, а на кефире — 17%, в то время как среди опрошенных старше 45 лет — 49 и 24% соответственно. 3 из 10 псковичей до 35 лет вообще не признают окрошку.