Общество

Псковский губернатор поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам.

«Поздравляю всех правоверных мусульман с праздником Курбан-Байрам! Это день проявления милосердия, заботы о ближних, стремления к внутреннему очищению. Пусть праздник принесёт благополучие, здоровье и гармонию, а каждый день будет полон добра, достатка и любви. Желаю вам помощи Всевышнего, мира и согласия!» - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Курбан-байрам (тюрк.) или Ид аль-Адха (араб.) — дословно переводится как «праздник жертвы». Он отмечается мусульманами всего мира через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан.