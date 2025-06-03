Общество

Псковская область присоединилась к семинару по вопросам молодёжной политики в Омске

Всероссийский семинар-совещание по вопросам молодёжной политики проходит в Омске. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области, с 5 по 8 июня в молодёжной столице России собрались около 200 руководителей исполнительных органов власти регионов России, реализующих молодёжную политику, а также руководителей местных отделений Движения Первых.

Фотографии: комитет по молодежной политике Псковской области

Псковскую область представляет врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев и руководитель регионального отделения «Движения Первых» Псковской области Мария Тучак.

Ключевыми целями семинара-совещания стали обмен лучшими практиками работы с молодёжью, формирование единых подходов в реализации молодёжной политики, определение векторов совместной работы до 2030 года.

«Особое внимание уделяется воспитанию социально ответственных граждан и созданию условий для развития талантов молодого поколения. Это не просто мероприятия – это большая системная работа на благо будущего России! Вместе мы создаём пространство возможностей для каждого молодого человека в нашей стране. Омск показывает, как это можно сделать эффективно и с душой!» - отметил Дмитрий Яковлев.

Участников семинара-совещания поприветствовал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко: «В рамках нацпроекта "Молодёжь и дети" к 2030 году нам будет необходимо увеличить до 75% долю молодых людей, которые участвуют в профессиональных и творческих проектах и программах, и до 85% — число ребят, верящих в возможности самореализации в России, вовлечь в добровольческую и общественную деятельность не менее 45% молодёжи. Командная работа — залог успешного достижения национальной цели, поставленной президентом Владимиром Владимировичем Путиным, — создание условий для развития талантов молодого поколения, воспитание патриотичных социально ответственных граждан. Именно от наших общих усилий во многом зависят возможности и перспективы молодёжи в каждом уголке России».

Сегодня в рамках семинар-совещания проходит заседание комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Молодёжь и дети».