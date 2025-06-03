Общество

На границе в Псковской области морская свинка не прошла ветеринарный контроль

В пункте пропуска Шумилкино в Печорском районе сотрудник управления Россельхознадзора провел ветеринарный контроль морской свинки, перемещаемой в автомобиле в сопровождении владельца из Эстонии в город Печоры. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, выявлены нарушения.

Фотография: devmaryna / Freepik

При проведении документарной проверки установлено отсутствие разрешения Россельхознадзора на ввоз морской свинки из Эстонии в Российскую Федерацию. Кроме того, было нарушено указание Россельхознадзора о запрете ввоза на территорию Российской Федерации любых грызунов, за исключением лабораторных животных, и возвращающихся на территорию Российской Федерации ранее вывезенных грызунов-питомцев.

Ввоз декоративного грызуна на территорию Российской Федерации запрещен, оформлена декларация о возврате животного.