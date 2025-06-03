Общество

Лисенка приняли в псковском подворье «Птичий дворик»

Лисенка приютили в псковском подворье «Птичий дворик», сообщается в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: подворье «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

«Недавно привезли лисёнка, сказали, что маму сбила машина. Почему малыш был один у дороги, с учетом того, что лисят должно быть штук пять, мы не знаем. Пришлось принять, как откажешь. Малыша осмотрел ветеринар, он здоров, выкармливаем», - рассказали в подворье.

Планируется детенышу давать глистогонные средства и проводить прививки от бешенства.

«Позднее планируем выпустить обратно на волю. Людям не показываем, к рукам не приручаем. Надеемся, он сможет вернуться в лес», - добавили в подворье.