Общество

Акция «Книги — в сельские библиотеки» продолжается в Псковской области

В Пскове продолжается акция «Книги — в сельские библиотеки». Эти книги пополнят фонды библиотек в новых регионах России, а часть будет направлена по индивидуальным запросам библиотек Псковской области, пишет в своём Telegram-канале депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram-канал

По словам депутата, такие примеры участия жителей — неоценимы. Когда люди передают книги в дар библиотекам, они не просто освобождают полки — они делятся знаниями, эмоциями, мудростью. Каждое переданное издание получает вторую жизнь, а читатели в сельских библиотеках — новый доступ к литературе, которая может вдохновить, научить, поддержать.

«Хочу выразить глубокую благодарность псковичке Ларисе Анатольевне Катуновой за её бесценный вклад в акцию «Книги — в сельские библиотеки». Она передала в дар тысячу книг — семейную коллекцию, которую начал собирать ещё её отец. Это не просто книги — это живая история, память поколений, которая теперь продолжит свою жизнь в руках новых читателей», - пишет Александр Козловский.

Впервые акция стартовала в мае прошлого года в рамках партпроекта «Культура малой Родины» — при поддержке партии «Единая Россия» и фонда «Земляки». Тогда удалось собрать более 5 тысяч книг для 10 сельских библиотек. А позднее книги передали и в Донецк — к 155-летию столицы ДНР.