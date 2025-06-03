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Экс-замначальнику псковской полиции Александру Никульникову присвоили звание генерал-майора

Бывшему заместителю начальника УМВД России по Псковской области Александру Никульникову присвоили специальное звание генерал-майор полиции, сообщили в УМВД России по Томской области.

Видео: УМВД России по Томской области

Александр Никульников родился 7 июня 1968 года в деревне Зайцево Витебского района Витебской области Республики Беларусь.

С 1989 по 1991 год был курсантом Таллинской специальной средней школы МВД СССР. В 2001 году окончил Казанский социально-юридический институт.

В 1988 году поступил на службу в органы внутренних дел в должности милиционера отделения вневедомственной охраны при ОВД Струго-Красненского района Псковской области.

С 1994 года Александр Никульников занимал руководящие должности в ОВД Струго-Красненского района Псковской области, а с 2003 года – в УВД Псковской области.

С 2011 по 2020 год Александр Никульников являлся заместителем начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области. А в 2020 году назначен на должность заместителя начальника управления МВД России по Псковской области – начальником полиции.

Указом президента Российской Федерации от 1 апреля 2024 года № 226, полковник полиции Александр Никульников назначен на должность начальника управления МВД России по Томской области.

За период службы награжден государственными наградами РФ - медалью «За отличие в охране общественного порядка», почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел», медалями МВД России «За боевое содружество», «За доблесть в службе», «За отличие в службе» I, II, III степени, нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД».

Указом президента Российской Федерации от 04 июня 2025 года № 380 Александру Никульникову присвоено специальное звание генерал-майор полиции.