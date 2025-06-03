Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Летняя терраса «Покровский»
Ансамбль «1703» на «Лавандовой ночи»
нейросети для предпринимателей
Псковская область 80-летие Победы
Господин Рейтингомер
Летняя терраса ресторана «Гельдт»
Что делать При укусе клеща
160 Лет На страже здоровья
Новая веха профсоюзов
Задержание ректора ПсковГУ
Летняя терраса «Моя история»
ПЛН 25 лет
Правила электробезопасности
Легкая кухня Ягодный пудинг
ТОС инструкция применения
 
 
 
ещё Общество 03.06.2025 17:500 Александр Котов об отчете правительства, проблемах образования и нелегальных экскурсоводах 07.06.2025 10:580 Экс-замначальнику псковской полиции Александру Никульникову присвоили звание генерал-майора 07.06.2025 09:400 Россия в апреле утроила покупки турецкого шоколада до рекордных 5,6 млн долларов 06.06.2025 21:010 Депутат Госдумы Мария Бутина посетила Горводоканал 06.06.2025 20:210 В Пскове прошел рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от воинского долга 06.06.2025 19:550 В Минспорте отметили увеличение доли сельского населения, занимающегося спортом
 
 
 
Самое популярное 02.06.2025 14:110 Завод «Ресурскапитал» в Печорах закрывается 31.05.2025 15:200 Спортсмен погиб во время ралли в Пушкинских Горах 04.06.2025 12:150 Наталье Ильиной продлили срок содержания под стражей 04.06.2025 17:500 Прокуратура проводит разбор ситуации, возникшей на ОГЭ в псковской школе 02.06.2025 09:151 Пищевики предупредили о пересмотре цен на продукты
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Экс-замначальнику псковской полиции Александру Никульникову присвоили звание генерал-майора

07.06.2025 10:58|ПсковКомментариев: 0

Бывшему заместителю начальника УМВД России по Псковской области Александру Никульникову присвоили специальное звание генерал-майор полиции, сообщили в УМВД России по Томской области.

Видео: УМВД России по Томской области

Александр Никульников родился 7 июня 1968 года в деревне Зайцево Витебского района Витебской области Республики Беларусь.

С 1989 по 1991 год был курсантом Таллинской специальной средней школы МВД СССР. В 2001 году окончил Казанский социально-юридический институт.

В 1988 году поступил на службу в органы внутренних дел в должности милиционера отделения вневедомственной охраны при ОВД Струго-Красненского района Псковской области.

С 1994 года Александр Никульников занимал руководящие должности в ОВД Струго-Красненского района Псковской области, а с 2003 года – в УВД Псковской области.

С 2011 по 2020 год Александр Никульников являлся заместителем начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области. А в 2020 году назначен на должность заместителя начальника управления МВД России по Псковской области – начальником полиции.

Указом президента Российской Федерации от 1 апреля 2024 года № 226, полковник полиции Александр Никульников назначен на должность начальника управления МВД России по Томской области.

За период службы награжден государственными наградами РФ - медалью «За отличие в охране общественного порядка», почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел», медалями МВД России «За боевое содружество», «За доблесть в службе», «За отличие в службе» I, II, III степени, нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД».

Указом президента Российской Федерации от 04 июня 2025 года № 380 Александру Никульникову присвоено специальное звание генерал-майор полиции.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как ваш ребенок проведет летние каникулы?
В опросе приняло участие 130 человек
07.06.2025, 11:180 Конкурс на лучшего Пушкина среди коллективов состоялся в «Михайловском» 07.06.2025, 10:580 Экс-замначальнику псковской полиции Александру Никульникову присвоили звание генерал-майора 07.06.2025, 10:430 Шествие фольклорных коллективов прошло в «Михайловском» 07.06.2025, 10:400 Упавшее дерево перекрыло проезд по улице Калинина в Пскове
07.06.2025, 10:210 Управляющие компании обязали отчитываться перед жильцами 07.06.2025, 10:000 Основные гуляния в честь Дней Пушкинской поэзии проходят в «Михайловском»  07.06.2025, 09:400 Россия в апреле утроила покупки турецкого шоколада до рекордных 5,6 млн долларов 07.06.2025, 09:190 Троицкая родительская суббота проходит у православных 
07.06.2025, 09:000 Столица воздухоплавания. ЛОНГРИД 06.06.2025, 23:411 ДТП на перекрестке улиц Поземского и Чудской в Пскове попало на видео 06.06.2025, 22:000 Как наказать соседа за незаконно поставленный забор, рассказал юрист 06.06.2025, 21:400 В пожарах в Псковской области погибли 32 человека
06.06.2025, 21:200 Опубликована карта проезда на фестиваль «Исаборг» в Изборске 06.06.2025, 21:060 Пушкинское шествие в Пскове-2025. ФОТОРЕПОРТАЖ 06.06.2025, 21:010 Депутат Госдумы Мария Бутина посетила Горводоканал 06.06.2025, 20:390 В Санкт-Петербурге грузовик наехал на девять автомобилей
06.06.2025, 20:210 В Пскове прошел рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от воинского долга 06.06.2025, 19:590 В галерее ПсковАрта открывается выставка живописи петербургского художника Александра Визиряко «Евразия» 06.06.2025, 19:550 В Минспорте отметили увеличение доли сельского населения, занимающегося спортом 06.06.2025, 19:100 Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» прошёл в Псковском филиале Университета ФСИН России
06.06.2025, 18:490 Акция «Книги — в сельские библиотеки» продолжается в Псковской области 06.06.2025, 18:301 «Паровозик» из нескольких машин затрудняет движение по Рижскому проспекту в Пскове 06.06.2025, 18:300 Полицейские предложили псковским школьникам пройти «детектор лжи» 06.06.2025, 18:270 Опубликована справка о пожарах и последствиях от них за 5 месяцев в Псковской области
06.06.2025, 17:582 Женщины на Peugeot и Mini Cooper попали в ДТП в Пскове 06.06.2025, 17:560 Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года - 2025» 06.06.2025, 17:540 Запущен виртуальный путеводитель «Гуляя с Пушкиным по Пскову» 06.06.2025, 17:460 ВТБ: Банки начнут снижение ставок по вкладам на средние и длинные сроки
06.06.2025, 17:440 Покос травы и субботники проводятся в Новоржевском округе 06.06.2025, 17:410 Антон Мороз обсудил депутатскую работу с Юрием Бурлиным 06.06.2025, 17:391 За пять месяцев в Пскове составили три протокола за нарушение правил пересечения железной дороги 06.06.2025, 17:330 Лисенка приняли в псковском подворье «Птичий дворик»
06.06.2025, 17:310 Армен Мнацаканян: Пушкин – часть культуры каждого из нас 06.06.2025, 17:240 Мария Бутина обсудила проблемы переселенцев на рабочей встрече в Пскове 06.06.2025, 17:130 В Пскове стартует театрализованное шествие в рамках Дней Пушкинской поэзии 06.06.2025, 17:060 «Дневной дозор»: Можно ли остановить рост цен?
06.06.2025, 17:050 В Пекине прошел фестиваль русской музыки и поэзии 06.06.2025, 17:010 Что посмотреть псковичам этим летом: киноафиша июня от Wink.ru 06.06.2025, 16:530 Александр Козловский наградил команду музея великолукской школы №1 за конкурс «Знать, чтобы помнить» 06.06.2025, 16:500 «Пастырь»: Праздник Святой Троицы
06.06.2025, 16:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 6 июня 06.06.2025, 16:470 Администрация Пскова напомнила горожанам свои адреса в соцсетях 06.06.2025, 16:400 Названы члены жюри фестиваля красоты «Мисс и Миссис Великие Луки 2025» 06.06.2025, 16:350 «Квартирник»: Какая валюта самая ценная для современного поэта? ВИДЕО
06.06.2025, 16:250 Получить до 3 тысяч рублей за сдачу зарегистрированного оружия могут псковичи 06.06.2025, 16:100 Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» пройдет 13-15 июня в Изборске 06.06.2025, 16:050 Музейщик из «Михайловского» рассказала ульяновцам о Пушкине-спортсмене 06.06.2025, 16:030 На границе в Псковской области морская свинка не прошла ветеринарный контроль
06.06.2025, 15:511 Принять участие в международном конкурсе «Вместе против коррупции!» могут псковичи 06.06.2025, 15:450 Водитель Lada Vesta устроил ДТП на перекрестке Северного обхода Пскова. ФОТО 06.06.2025, 15:330 Опубликована карта размещения площадок Дней Пушкинской поэзии в «Михайловском» 06.06.2025, 15:200 Названы действующие лица фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский»
06.06.2025, 15:170 В псковской деревне Загорицы введен в эксплуатацию газопровод 06.06.2025, 15:150 С работой завода «Титан-Полимер» ознакомилась делегация из китайского города Мяньян 06.06.2025, 15:090 «На пятой передаче»: Всемирный день мотоциклиста. ВИДЕО 06.06.2025, 14:540 Ансамбль старинной музыки «1703» сыграет на концерте «Лавандовая ночь» в Пскове
06.06.2025, 14:520 Продолжается ремонт дороги Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса 06.06.2025, 14:500 Великолучанину ограничили свободу за избиение собутыльника 06.06.2025, 14:370 Минометную мину идентифицировали возле печорской деревни Лабково 06.06.2025, 14:360 Сотрудники УФСИН помогли зооприюту «Милый» в Великих Луках
06.06.2025, 14:260 «Прессинг»: Сам себе СМИ, две величины, факты и трактовки. ВИДЕО 06.06.2025, 14:260 Псковская область присоединилась к семинару по вопросам молодёжной политики в Омске 06.06.2025, 14:220 День социального работника отметили в Великих Луках 06.06.2025, 14:200 До +23 градусов и грозы прогнозируют в Псковской области 7 июня
06.06.2025, 14:160 Объявлены победители фотоконкурса «Я читаю ПЛН» 06.06.2025, 14:120 На лекцию о педагоге Николае Колиберском приглашают псковичей 06.06.2025, 13:560 Псковичи без высшего образования чаще видят в нем залог финансового успеха – опрос 06.06.2025, 13:560 Делегация из китайского Мяньяна посетила Псковский кремль
06.06.2025, 13:540 Фотофакт: «Золотой век» Олега Погудина показали в Пушкинском заповеднике 06.06.2025, 13:452 ЦБ впервые за три года снизил ключевую ставку 06.06.2025, 13:310 Около 150 гектаров территорий обработают от борщевика в Опочецком районе 06.06.2025, 13:290 Псковичей приглашают на экскурсии во Дворе Постникова ко Дню Святой Троицы
06.06.2025, 13:180 Водитель Chevrolet Aveo столкнулся с большегрузом в Великолукском районе 06.06.2025, 13:090 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»: Какая валюта самая ценная для современного поэта? 06.06.2025, 13:040 «Оттепель» и наследники Гитлера: в Пскове презентовали книгу на основе архивов ФСБ 06.06.2025, 12:460 Губернатор вручил ветерану боевых действий ключи от «Москвича 3» в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru