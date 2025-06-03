Общество

Псковские воздухоплаватели выражают соболезнования в связи с трагической гибелью пилота из Крыма

Псковская федерация воздухоплавательного спорта выражает глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью пилота аэростата Республики Крым Дениса Володина, сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание. Великие Луки»

«Денис был не только талантливым пилотом, но и человеком с большим сердцем, искренне преданным делу воздухоплавания», - рассказали в федерации.

Его коллеги отметили, что вклад воздухоплавателя в развитие аэростатного спорта и любовь к небу навсегда останутся в памяти всех, кто знал и летал с ним.

«Мы скорбим вместе с его родными, близкими, друзьями и коллегами. Светлая память», - заключили в федерации.