Общество

Внесены изменения в меры соцподдержки семей псковских участников СВО, пропавших без вести или захваченных в плен

В Псковской области члены семей участников СВО, пропавших без вести или захваченных в плен, будут получать меры социальной поддержки в течение всего периода безвестного отсутствия, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Соответствующие изменения он внёс в указ «О мерах поддержки отдельных категорий граждан Российской Федерации и членов их семей в связи с проведением специальной военной операции».

Ранее семьи участников СВО имели право на получение мер поддержки в течении шести месяцев со дня, указанного в приказе, содержащем сведения о пропаже без вести.

«Считаю верным решение предоставлять меры поддержки семье до того момента, пока судьба о кормильце семьи не будет уточнена», - подытожил губернатор.