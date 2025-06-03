Общество

Михаил Ефремов вернется в кино с главной ролью за 13 миллионов рублей

Ранее судимый актер Михаил Ефремов после выхода из колонии готовится сыграть главную роль с гонораром в 13 млн рублей, которая утверждалась около недели, сообщили в Mash.

По информации издательства, семь дней проходили обсуждения — актер настаивал на увеличении гонорара. Предварительно, изначально речь шла о 6 млн рублей и предоплате 1 млн. В итоге договор заключили на 13 млн за все съёмки.

Начнутся они в конце августа и продлятся до октября-ноября. По информации Mash, Николаю Ефремову пообещали личного водителя с охраной, в райдере прописана только диетическая еда и никакого алкоголя.

Напомним, 9 апреля актера Михаила Ефремова освободили из колонии.

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Ране актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за аварию, которая произошла 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.