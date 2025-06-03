Общество

При выборе места проживания псковичам важны экология и развитость региона – опрос

Аналитики hh.ru провели опрос и выяснили, что при выборе места для жизни и работы соискатели в первую очередь обращают внимание на экологию и природу региона. В частности, 24% опрошенных жителей СЗФО и в том числе Псковской области считают этот фактор основным, чтобы остаться в регионе и не переезжать или выбрать его в случае потенциальной смены ПМЖ.

На втором месте по важности для местных жителей – развитость региона, что важно для 23% опрошенных. Близко к этому фактору при оценке выгодности и перспективности региона оказалось наличие крупных работодателей и развитых отраслей – это назвали 20% местных респондентов. Еще 16% отметили, что готовы переехать куда угодно ради интересного предложения о работе.

Атмосфера города и туристические места оказались менее важны для жителей СЗФО и в том числе Псковской области – этот фактор указали лишь 13% опрошенных. Примечательно, что это самый низкий показатель среди всех российских регионов. Для сравнения, в Москве атмосферные локации значимы для 20% жителей, в ПФО – для 19%, а в Петербурге – сразу для 30%.

Кроме того, 11% ставят в приоритет при выборе места для жизни историю и культуру региона, 8% – климат, 7% - величину города. И только 6% придают значение тому, является ли регион столицей или административным центром.

Интересно, что женщины чаще, чем мужчины, подчеркивают важность развитости региона; 29% против 25%. Особенно выделяется молодежь в возрасте 25-34 лет – 40% респондентов этой группы акцентируют внимание именно на уровне развития региона. При этом, как показал опрос, для жителей СЗФО этот аспект является даже более значимым, чем, например, для опрошенных из ЦФО: 23% против 21%.

Если говорить о профессиях, то ИТ-специалисты предъявляют самые высокие требования к региону: сразу 54% из них считают развитость региона ключевым фактором. Похожая ситуация и в сфере маркетинга и PR (48%), среди финансистов (41%) и специалистов науки и образования (40%). В то же время меньше всего этот аспект заботит обслуживающий персонал и рабочих.

«Результаты опроса показывают, что соискатели в своем выборе места проживания и работы все больше ориентируются на экономические и социальные условия региона, а не на его статус. Это однозначно подчеркивает важность работы над брендом города и имиджем территории, а также создания реальных возможностей для жизни и работы. Когда мобильность соискателей растет, привлекательность региона становится решающим фактором, который определяет их выбор», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Центр, Северо-Запад.