Почти 6,7 тысячи псковских девятиклассников сдают ОГЭ по русскому языку

6 648 выпускников сдают ОГЭ по русскому языку в Псковской области 9 июня.
Отметим, что в следующий понедельник, 16 июня, выпускники будут сдавать биологию, информатику, литературу и физику.
Также для школьников предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов:
- 26 июня (четверг) — русский язык;
- 27 июня (пятница) — по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);
- 28 июня (суббота) — по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);
- 30 июня (понедельник) — математика;
- 1 июля (вторник) — по всем учебным предметам;
- 2 июля (среда) — по всем учебным предметам.