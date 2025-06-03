Почти 6,7 тысячи псковских девятиклассников сдают ОГЭ по русскому языку

Дни Пушкинской поэзии в Михайловском. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пушкинский заповедник объединил джаз и спектакль-концерт «Ниоткуда с любовью…»

Путин подписал закон о регулировании правительством невозвратных тарифов отелей

Грозы и до +25 градусов ожидается на территории Псковской области 8 июня