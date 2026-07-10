На отлично! — в «Михайловском» оценили работу доброхотов из Москвы и Татарстана

Ещё два отряда пушкинских доброхотов на этой неделе работали в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, волонтёры из московской школы №548 «Царицыно» в течение недели по поручению различных музейных служб чистили отмостки и водяные каналы у выставочного зала «Льняной амбар» в мемориальной усадьбе «Михайловское», убирали тину в прудах усадебного парка, мыли горшочки из-под рассады в музейной теплице.



Доброхоты из московской школы № 548 «Царицыно» за работой. Здесь и далее фото с официальной страницы Пушкинского заповедника в социальной сети «ВКонтакте»

Кроме того, столичные школьники здорово помогли сотрудникам заповедника готовиться к празднику «Купаленка — ночь маленька»: они сгребли всю скошенную траву на территории музейного комплекса «Бугрово» перед началом гуляний в Иванов день.

Ответственную работу выполняли и школьники из Татарстана — из города Набережные Челны. Доброхотам поручили очистить от биологических загрязнений мраморный обелиск и гранитный пьедестал могилы Пушкина, мраморную балюстраду некрополя.



Доброхоты из Набережных Челнов

Кроме того, челнинцы выпололи самосевную траву в щебёночной отсыпке надгробных плит И.А. и М.А. Ганнибалов — деда и бабушки поэта.

«Наши юные коллеги были внимательны и аккуратны, понимая, что материал, из которого выполнен доверенный им памятник, довольно хрупкий. Не остановил их и начавшийся дождь. Работу выполнили на отлично», — рассказала одна из кураторов движения пушкинских доброхотов, руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяна Тимошина.

В «Михайловском» напомнили, что летний волонтёрский сезон этого года открыли молодые люди из Санкт-Петербурга и Пскова, эстафету у них приняли доброхоты из разных учебных заведений Москвы.