Более 3700 магазинов насчитывалось в Псковской области на конец 2025 года

3 737 магазинов различной специализации общей площадью торговых залов 635 тысяч квадратных метров насчитывалось в Псковской области на конец 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Изображение: Псковстат

Большая часть магазинов области представлена минимаркетами, их насчитывалось 1 662. Широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров представлен в 15 гипермаркетах и 227 супермаркетах.

Универсальных и специализированных непродовольственных магазинов в области насчитывалось 1 244, продовольственных — 589.