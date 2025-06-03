Общество

Спрос на образовательные кредиты в Псковской области вырос более чем в два раза – Сбер

За первые четыре месяца 2025 года обучающиеся в вузах и сузах Северо-Западного федерального округа получили в Сбере 2,1 млрд рублей на образование по льготной государственной программе. Это почти на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество образовательных кредитов выросло на 30%. В общей сложности их с начала года получили более 3000 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.

В Санкт-Петербурге ожидаемо студенты кредитуются наиболее активно: на них приходится 76% от количества и 86% от объёма кредитов, выданных с января по апрель в Сбере в СЗФО.

В лидерах по динамике – Мурманская область, где спрос на образовательные кредиты вырос почти в три раза, Вологодская – 2,3 раза, Псковская область и Республика Коми – более чем в два раза.

«Уровень и качество образования определяют будущее человека и в целом нашей страны. С помощью льготных кредитов есть возможность получить желаемые знания и развивать профессиональные компетенции. Это помогает людям строить успешную карьеру и достигать поставленных целей. Выгодные условия кредитования, гибкость платежей и поддержка на всех этапах учёбы –всё это мы с готовностью предлагаем желающим идти к своей мечте», — сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Совокупный портфель выданных образовательных кредитов в Сбере в СЗФО по итогам апреля 2025 года составляет 12,4 млрд рублей.