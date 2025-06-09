Общество

«Беседка»: Возможности использования судебных и внесудебных психологических экспертиз. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 9 июня.

Гость сегодняшнего эфира – клинический психолог, психолог-эксперт Валерия Валь.

Специальные психологические знания позволяют более полно раскрыть причины и условия, способствовавшие совершению преступления, а также внутренние механизмы поступков участников уголовного и гражданского процесса. Кроме того, они существенно расширяют возможность доказывания многих фактов, необходимых для справедливого и правильного разрешения уголовных и гражданских дел. О возможностях использования судебных и внесудебных психологических экспертиз с гостьей студии поговорил ведущий Константин Калиниченко.