Общество

Только каждый десятый рекрутер Пскова никогда не встречал ложных сведений в резюме – опрос

Кандидаты чаще всего вносят недостоверные данные в резюме, касающиеся профессиональных навыков (с этим сталкивались 55% работодателей), круга обязанностей на предыдущих должностях (39%) и опыта работы (38%). К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Выявить нестыковки в резюме эйчарам несложно: в их арсенале — собеседования, профтесты, проверки рекомендаций, запросы выписки из трудовой книжки.

Каждый пятый эйчар встречал резюме соискателей, исказивших личные данные. 15% специалистов по подбору персонала отмечали, что некоторые претенденты преувеличивали уровень владения специализированным ПО. Еще 13% менеджеров выявляли ложь об уровне владения иностранным языком.

5% рекрутеров сообщили, что кандидаты добавляли в резюме несуществующие курсы и тренинги. По 4% опрошенных сталкивались с неточностями в разделах о наградах и основном образовании.

При этом каждый десятый специалист по подбору персонала заявил, что никогда не встречал ложных сведений в резюме.