Общество

Аптечная сеть в Пскове не смогла оспорить незаконность неоновой подсветки на витринах

Арбитражный суд Псковской области отказал в признании незаконным и отмене постановления администрации Пскова о привлечении ООО «Калина Фарм» к административной ответственности за нарушение правил размещения вывесок, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

Общество с ограниченной ответственностью «Калина Фарм» привлекли к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 2.29 закона Псковской области от 4 мая 2003 года №268-О «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».

Причиной привлечения к ответственности стало нарушение правил размещения вывесок на территории Пскова, а именно запрета на оформление витрин с использованием неоновой подсветки.

Общество, оспаривая постановление о привлечении к административной ответственности, указывало, что подсветка витрин аптечной организации исполнена из светодиодной ленты, которая не является неоновой подсветкой.

9 июня в удовлетворении требований общества отказано.