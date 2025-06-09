Общество

Медиков поздравили в Острове в преддверии профессионального праздника

В преддверии Дня медицинского работника состоялась церемония награждения работников сферы здравоохранения Островской межрайонной больницы. На праздничном мероприятии «Спасибо, доктор!» чествовали врачей, медицинских сестёр, фельдшеров, лаборантов и санитаров, трудящихся в Островской МБ и её филиалах, сообщается в Telegram-канале главы Островского района Дмитрия Быстрова.

Поприветствовав присутствующих, главный врач объединённой Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян передал слово заместителю председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежде Рагозиной. Она поблагодарила всех за хорошую работу и приверженность профессии, вручила ряду медицинских работников объединённой Островской межрайонной больницы ведомственные награды.

«Поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, Тёплые слова благодарности выразил в адрес всего коллектива медицинских работников Островской межрайонной больницы, куда входят и отделения общей врачебной практики, и сельские фельдшерско-акушерские пункты, подчеркнув важность и необходимость этой профессии. Отметил отзывчивость медработников, их большое терпение и готовность прийти на помощь в любое время», - сообщил Дмитрий Быстров.

Он добавил, что в Островской межрайонной больнице наметилась хорошая тенденция по улучшению комфорта и условий приёма пациентов, привлечения молодых и новых опытных специалистов, тем самым обеспечивая преемственность и передачу опыта тем, кто составит будущее региональной медицины.

Также сотрудники Островской МБ получили Почётные грамоты муниципалитета.

«В церемонии награждения также приняли участие мои коллеги - руководители районов и округов, где базируются филиалы объединённой Островской МБ. Они также вручили награды достойным медицинским работникам своих филиалов. Номера концертной программы в рамках торжественного мероприятия создали для присутствующих в зале атмосферу праздничного настроения и душевного комфорта», - заключил глава района.