Общество

TIR-club закрывается 27 июня в Пскове

TIR-club в Пскове закрывается 27 июня, сообщается в Telegram-канале заведения.

«Да. Тир всё. Шмыгни разок носом. Промокни глаза. А теперь давай улыбнëмся в благодарность всем тем прекрасным людям, которые создавали этот культовый клуб для нас все эти долгие, счастливые двадцать лет! Создавали с любовью, заботой и бесконечной добротой! Теперь берём себя в руки и несëм в Тир 27 июня, чтобы всем вместе громко проорать, проплясать и пропеть финальный его аккорд. Потому что любой конец - это ещё и начало чего-то нового. И это уже зависит только от нас самих!» - говорится в сообщении.

TIR-club открылся в конце 2003 года и стал точкой притяжения псковской неформальной молодежи. В нем проводились концерты известных российских и зарубежных рок-групп, дискотеки, а также тематические вечеринки на Helloween и Новый год.