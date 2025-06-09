Общество

Умерла поэтесса Инна Теплова

Член Союза писателей России, поэтесса Инна Теплова погибла в возрасте 37 лет, сообщил в своем Telegram-канале писатель Захар Прилепин.

«Погибла замечательная поэтесса Инна Теплова. Мы были знакомы мимолётно, помню, что выступали вместе во МХАТе; но она дружила со всеми моими поэтическими друзьями, и я часто видел её удивительное лицо», - говорится в сообщении.

Прилепин также отметил, что причины смерти поэтессы пока не ясны, но это не самоубийство.

Теплова являлась членом Союза российских писателей с 2021 года. Была лауреатом калужской областной литературной премии имени Марины Цветаевой (2021 год), литературной премии партии «Справедливая Россия - За Правду» (2022 год), стипендиаткой Минкультуры РФ по итогам Всероссийского Форума молодых писателей «Липки» (2022 год).

Произведения поэтессы публиковались в журналах «Наш современник», «Плавучий мост».

По факту смерти Инны Тепловой возбуждено уголовное дело.