Билайн прервет звонок от мошенника при получении SMS с кодами от банков и «Госуслуг»

Билайн внедряет новую функцию безопасности, направленную на защиту абонентов от мошеннических действий. Теперь, если во время голосового вызова от неизвестного контакта клиенту приходит SMS с кодом от «Госуслуг» или банков, оператор может прервать текущий звонок, чтобы предотвратить открытие злоумышленникам доступа к деньгам или персональным данным клиента, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Как это работает?
- Если абонент во время разговора получает SMS с кодом (например, для подтверждения платежа, входа или смены пароля на Госуслугах), билайн анализирует номер звонящего.
- Алгоритмы антифрода проверяют номер позвонившего и, если система покажет, что номер мошеннический или может быть таковым, звонок будет прерван.
Новый уровень защиты уже доступен абонентам в Санкт-Петербурге, а с 10 июня заработает для всех клиентов билайна. При этом дополнительная плата за функцию не взимается, и работает она автоматически, ничего подключать не нужно.
В ближайшее время билайн начнет поэтапное внедрение аналогичного механизма для звонков через мессенджеры. Это дополнительная мера для борьбы с социальной инженерией, когда злоумышленники пытаются выманить у пользователей коды подтверждения во время разговора.
«Для нас безопасность клиентов — не просто функция, а обеспечение спокойствия и комфорта при пользовании услугами связи и цифровыми сервисами. Каждый день мы работаем над тем, чтобы технологии помогали жить, а не становились инструментом в руках мошенников. Новая система защиты — это умный щит между клиентом и преступником: если во время подозрительного звонка приходит SMS с кодом, звонок автоматически прерывается. Никаких сложных настроек, никаких дополнительных действий — просто надежная защита, которая работает незаметно, но эффективно. Потому что клиенты хотят заниматься тем, что им важно, а мы делаем все, чтобы не надо было переживать и отвлекаться на мошенников», - заявил генеральный директор билайна Сергей Анохин.