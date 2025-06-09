В ВЛГАФК открылись мемориальные стенды, посвященные героям войны

Накануне Дня России в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта открылись мемориальные стенды, посвященные памяти героев (преподавателей, студентов и выпускников вуза) - участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции, пишет декан социально-гуманитарного факультета Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков на своей официальной странице «ВКонтакте».
Фотографии: Дмитрий Белюков / ВКонтакте
Открытие стендов посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Году защитника Отечества.
«Мы гордимся нашими преподавателями, студентами и выпускниками, которые являются образцом выполнения воинского долга, мужества и героизма», - пишет Дмитрий Белюков.
По его словам, сохранение исторической памяти - важное направление работы Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, который является инициатором образовательно-исследовательского проекта «Память и слава ВЛГАФК».
В ходе реализации проекта собираются сведения и увековечиваются имена героев, чей жизненный путь связан с работой и учебой в вузе.