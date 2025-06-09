Общество

В Роскачестве рассказали о наиболее опасных в жару продуктах

Летом риск отравлений значительно повышается, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Она перечислила наиболее опасные для здоровья продукты питания в жаркую погоду.

По словам специалиста, высокие температуры создают идеальные условия для размножения бактерий, и некоторые продукты становятся особенно опасными. Она предупредила, что в зоне риска в первую очередь оказываются скоропортящиеся продукты, содержащие белок и влагу.

«Наиболее опасны в жару мясо и птица, особенно если они хранились неправильно. Приготовленный шашлык, оставленный на солнце даже на пару часов, может стать источником сальмонеллы или кишечной палочки. То же касается и готовых мясных изделий — колбас, паштетов, котлет», — рассказала Спеценко.

Она добавила, что молочные продукты в жару также опасны.

«Творог, сметана, йогурты и мягкие сыры — благоприятная среда для размножения патогенных микроорганизмов. Даже если срок годности еще не истек, при неправильном хранении эти продукты могут вызвать тяжелые расстройства пищеварения», — отметила эксперт.

В группу риска также входят рыба и морепродукты. Они быстро теряют свежесть в тепле, поэтому даже легкий неприятный запах может свидетельствовать о начале процессов разложения. Салаты с майонезом и другими соусами также входят в список самых опасных летних продуктов.

При первых признаках отравления — тошноте, слабости, диарее — следует немедленно обратиться к врачу, пишет Lenta.Ru.