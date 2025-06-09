Общество

Десятки байкеров и автолюбителей проехали колонной по Пскову в День России

Автопробег в честь Дня России состоялся в Пскове 12 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по молодежной политике Псковской области, в праздничный день десятки байкеров и автолюбителей объединились в колонну, чтобы проехать по улицам города.

Фотографии: комитет по молодежной политике Псковской области

Всем участникам волонтеры центра 80-летия Победы, а также Ресурсного центра добровольчества раздавали ленты и чехлы на стекла автомобилей в цветах триколора. Стартовала колонна от горы Соколиха.

Ранее в Пскове автомобилистам вручили подарки в честь Дня России. Сотрудники ДПС и волонтёры Ресурсного центра добровольчества останавливали водителей, чтобы поздравить их с Днём России и вручить памятные открытки и ленточки-триколоры.

А некоторым достались эксклюзивные чехлы на боковые стекла в цветах российского флага.