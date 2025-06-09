Общество

Пусть Россия процветает, а её народ живет в мире и достатке — Александр Козловский

С Днем России жителей Псковской области поздравил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём России! Единство народа, сохранение исторической памяти и любовь к Родине — основа любого сильного государства. Вместе мы укрепляем и приумножаем славу и могущество нашей великой и необъятной страны, тем самым внося достойный вклад в её развитие! Пусть Россия процветает, а её народ живет в мире и достатке! С праздником!» - написал Александр Козловский.

Напомним, около 300 культурных, патриотических, просветительских и спортивных мероприятий проходит в Псковской области в рамках празднования Дня России, который отмечается 12 июня.