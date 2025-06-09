Общество

Власти Великих Лук поздравили горожан с Днем России

Жителей города воинской славы Великие Луки с Днём России поздравили глава города Николай Козловский и глава городской администрации Андрей Беляев.

Великие Луки. Фото: группа ДК имени Ленина в социальной сети «ВКонтакте»

«Этот праздник является символом свободного и независимого Российского государства, в котором живут и трудятся представители множества национальностей, объединённых общей историей и любовью к родной стране. Именно патриотизм, единство и сплочённость народа помогли нашей Родине победить в самой страшной войне двадцатого столетия, подняться из послевоенной разрухи и стать сильным и могущественным государством, - отметили градоначальники. - В этом году мы с особым чувством благодарности и уважения отмечаем 80-летие Великой Победы, в честь которого по всей стране проходят масштабные праздничные и патриотические мероприятия. Эти торжества являются ярким свидетельством нашей общей гордости за беспримерные подвиги поколения победителей, за нашу великую Родину».

Основная задача всех жителей России – быть достойными славы героических предков, добросовестно трудиться на благо страны, приумножать силу и богатство Родины выдающимися профессиональными достижениями, научными открытиями, победами в спорте и культуре, подчеркнули руководители Великих Лук.

«Великолучане вносят весомый вклад в укрепление могущества страны, её промышленности и экономики. Благодаря ответственной работе жителей наш город уверенно удерживает позиции одного из крупных промышленных центров Северо-Запада России и обладает не только значительным производственным потенциалом, но и развитой образовательной, культурной и спортивной сферами. Сердечно благодарим каждого, кто добросовестно трудится на заводах, предприятиях, в организациях и учреждениях города, обеспечивает его жизнедеятельность и заботится о благоустройстве городской среды. Выражаем отдельную признательность нашим дорогим ветеранам за любовь и преданность Отечеству и родным Великим Лукам!» - подчеркнули Николай Козловский и Андрей Беляев.

В праздник великолучанам они пожелали крепкого здоровья, благополучия и счастья, воплощения в жизнь намеченных идей и планов, согласия в семьях и добра, а также дальнейшего развития и процветания Великим Лукам и России.