Общество

Уволившегося сотрудника псковской организации вынудили компенсировать затраты на обучение

Бывший сотрудник организации, занимающейся военно-спортивной подготовкой молодежи, вернул затраты на его обучение после вмешательства приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП России по Псковской области.

Организация, занимающаяся военно-спортивной подготовкой молодежи, обратилась в суд с иском к своему бывшему сотруднику. Поводом стало требование вернуть затраты на обучение. Стороны ранее заключили ученический договор, по которому работодатель оплатил профессиональную переподготовку сотрудника и выплачивал ему стипендию. Однако спустя непродолжительное время после окончания обучения сотрудник уволился, сославшись на необходимость переезда по медицинским показаниям дочери.

Работодатель посчитал причины увольнения неуважительными и требовал компенсации затрат. На момент обращения в суд сумма не была возвращена. По решению суда необходимо было с 38-летнего псковича взыскать расходы на обучение в размере 772 743,34 рубля, а также расходы по оплате государственной пошлины.

Исполнительное производство возбудили в отделении судебных приставов города Пскова №2. Несмотря на официальные уведомления о возбуждении исполнительного производства, должник проигнорировал визиты в службу и даже не пытался погасить задолженность добровольно.

Тогда сотрудники органа принудительного исполнения перешли к принудительным мерам. Банковские счета неплательщика были арестованы. Кроме того, на принадлежащую ему квартиру наложили запрет регистрационных действий — продать или переоформить квартиру стало невозможным. Благодаря принятым мерам должник пришел на прием в отделение судебных приставов и оплатил всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.