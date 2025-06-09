Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Ансамбль на террасе «Покровского»
нейросети для предпринимателей
Что делать При укусе клеща
Ансамбль «1703» на «Лавандовой ночи»
Баня «Гельдт» уходит в отпуск
Господин Рейтингомер
Псковская область 80-летие Победы
Легкая кухня Ягодный пудинг
ТОС инструкция применения
Задержание ректора ПсковГУ
ПЛН 25 лет
Агростартапы Псковской области
Лев в клетке
Правила электробезопасности
Новая веха профсоюзов
 
 
 
ещё Общество 09.06.2025 15:410 Улучшение погоды прогнозируют в Псковской области после 12 июня 12.06.2025 21:200 Опубликован график приема клещей на исследования на праздниках в Псковской области 12.06.2025 21:000 Ордены Дружбы и «Родительская слава» вручили в правительстве Псковской области 12.06.2025 20:400 Михаил Ведерников: Мы живем в стране с тысячелетней историей и уникальным наследием 12.06.2025 20:200 Уволившегося сотрудника псковской организации вынудили компенсировать затраты на обучение 12.06.2025 20:200 Наталья Федорова: Россия – это мы
 
 
 
Самое популярное 11.06.2025 09:395 Массовый технический сбой произошел у операторов в Псковской области 08.06.2025 19:000 В России вступил в силу запрет на глухие заборы между соседями в СНТ 10.06.2025 15:127 Льва Шлосберга* отправили в изолятор временного содержания 08.06.2025 22:403 Фотофакт: Над Псковом нависла необычная грозовая туча 09.06.2025 10:291 В Пскове кроссовер вылетел с дороги и врезался в световую опору, водитель в реанимации
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Уволившегося сотрудника псковской организации вынудили компенсировать затраты на обучение

12.06.2025 20:20|ПсковКомментариев: 0

Бывший сотрудник организации, занимающейся военно-спортивной подготовкой молодежи, вернул затраты на его обучение после вмешательства приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП России по Псковской области. 

Организация, занимающаяся военно-спортивной подготовкой молодежи, обратилась в суд с иском к своему бывшему сотруднику. Поводом стало требование вернуть затраты на обучение. Стороны ранее заключили ученический договор, по которому работодатель оплатил профессиональную переподготовку сотрудника и выплачивал ему стипендию. Однако спустя непродолжительное время после окончания обучения сотрудник уволился, сославшись на необходимость переезда по медицинским показаниям дочери.

Работодатель посчитал причины увольнения неуважительными и требовал компенсации затрат. На момент обращения в суд сумма не была возвращена. По решению суда необходимо было с 38-летнего псковича взыскать расходы на обучение в размере 772 743,34 рубля, а также расходы по оплате государственной пошлины.

Исполнительное производство возбудили в отделении судебных приставов города Пскова №2. Несмотря на официальные уведомления о возбуждении исполнительного производства, должник проигнорировал визиты в службу и даже не пытался погасить задолженность добровольно.

Тогда сотрудники органа принудительного исполнения перешли к принудительным мерам. Банковские счета неплательщика были арестованы. Кроме того, на принадлежащую ему квартиру наложили запрет регистрационных действий — продать или переоформить квартиру стало невозможным. Благодаря принятым мерам должник пришел на прием в отделение судебных приставов и оплатил всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
12 июня мы отмечаем государственный праздник. Знаете ли вы, как он называется?
В опросе приняло участие 231 человек
12.06.2025, 21:280 Водитель Nissan погиб в результате опасного разворота и столкновения с ВАЗ в Великолукском районе 12.06.2025, 21:220 Стартовал юбилейный фестиваль «На страже мира. Луки на Ловати» 12.06.2025, 21:200 Опубликован график приема клещей на исследования на праздниках в Псковской области 12.06.2025, 21:000 Ордены Дружбы и «Родительская слава» вручили в правительстве Псковской области
12.06.2025, 20:400 Михаил Ведерников: Мы живем в стране с тысячелетней историей и уникальным наследием 12.06.2025, 20:340 Единороссы начали подготовку к выборам в муниципалитетах Псковской области 12.06.2025, 20:200 Уволившегося сотрудника псковской организации вынудили компенсировать затраты на обучение 12.06.2025, 20:200 Наталья Федорова: Россия – это мы
12.06.2025, 20:131 Великолучанка понесла уголовную ответственность за плевок в судью 12.06.2025, 20:090 Аэростаты подняли в небо над Великими Луками огромный триколор  12.06.2025, 19:500 «Три мудреца»: Где предел вертикали власти? ВИДЕО 12.06.2025, 19:330 Шоперы подарят активным участникам псковского фестиваля «Вики-фест»
12.06.2025, 19:130 29-я Международная встреча воздухоплавателей торжественно открылась в Великих Луках  12.06.2025, 19:000 Опубликован клип на гимн псковского фестиваля «Добрый рок» 12.06.2025, 18:400 Круглый стол к 30-летию возрождения храма Невского состоялся в Пскове  12.06.2025, 18:271 Псковские коммунисты отложили разбирательство по факту нарушений постановления бюро обкома
12.06.2025, 18:200 Забег с дресс-кодом провели на псковской набережной в День России 12.06.2025, 17:560 Полиция нашла двух выживших после крушения самолета в Индии 12.06.2025, 17:450 До +22 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 13 июня 12.06.2025, 17:250 Автоколонна участников 29-й встречи воздухоплавателей прибыла в Великолукскую крепость
12.06.2025, 17:110 Власти Великих Лук поздравили горожан с Днем России 12.06.2025, 16:530 Судьями Псковского областного суда назначены Владимир Борщ и Виктория Федорова 12.06.2025, 16:400 Праздничный концерт ко Дню России проходит в псковском Зелёном театре 12.06.2025, 16:370 Фотофакт: Зацеперы замечены на городском автобусе в Пскове
12.06.2025, 16:250 Завершён монтаж сцены для хорового фестиваля имени Гривского в Псковском кремле 12.06.2025, 16:050 «Собственной персоной»: Лидер «Яблока» Николай Рыбаков о политической оппозиции в современной России. ВИДЕО 12.06.2025, 15:540 Четыре сотрудника псковского «Горводоканала» удостоены наград Минстроя РФ 12.06.2025, 15:450 Пусть Россия процветает, а её народ живет в мире и достатке — Александр Козловский
12.06.2025, 15:260 Открыть тайны сюжетов японской гравюры предлагают псковичам 12.06.2025, 15:190 Дмитрий Мельников: Важным фактором при планировании детей является рост доходов 12.06.2025, 15:040 Путин присвоил звание Героя Труда главе «Изборского клуба» Александру Проханову 12.06.2025, 14:470 На месте крушения самолета в Индии обнаружили 60 тел
12.06.2025, 14:430 Николай Рыбаков: Мне не нравится, что в России у людей пенсия 160 долларов 12.06.2025, 14:380 У екатеринбуржца списали долги его полного тезки из Пскова 12.06.2025, 14:270 Гендиректор компании «Россети Северо-Запад» поздравил псковичей с Днем России 12.06.2025, 14:210 Объявлен призовой фонд псковского фестиваля «Хельга» в Выбутах
12.06.2025, 14:140 Десятки байкеров и автолюбителей проехали колонной по Пскову в День России 12.06.2025, 13:550 Псков может лишиться права стать столицей Ганзейского союза в 2033 году 12.06.2025, 13:370 Фотовыставка географического общества открылась в Пскове ко Дню России 12.06.2025, 13:240 Николай Рыбаков: Люди перестали верить в выборы, как в институт, влияющий на политические решения
12.06.2025, 13:190 Лагерь реконструкторов разбивают на площадке фестиваля «Исаборг» в Изборске 12.06.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Где предел вертикали власти? 12.06.2025, 13:000 Андрей Козлов: Речи о дополнительных мерах поддержки аграриев пока не идет 12.06.2025, 12:560 Журналиста радиостанции ПЛН FM Ульяну Лаблюк наградили дипломом ФСИН России
12.06.2025, 12:390 Момент ДТП на перекрёстке улиц Коммунальной и Народной в Пскове попал на видео 12.06.2025, 12:300 Пассажирский самолет потерпел крушение в Индии 12.06.2025, 12:270 Традиционная кухня и народные игры: в Пскове проходит «День казачьего гостеприимства» 12.06.2025, 12:190 Председатель «Яблока» назвал главную цель партии
12.06.2025, 12:160 Соблюдать «цифровую гигиену» призвали псковичей в УФССП 12.06.2025, 12:140 Игорь Иванов: Пусть наш Псковский край и вся Россия развиваются и крепнут 12.06.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с лидером «Яблока» Николаем Рыбаковым 12.06.2025, 12:040 Фотофакт: К открытию XXI Псковской парусной регаты готовятся на Псковском озере
12.06.2025, 11:500 «Акваполис» сделает гостям псковского «Вики-феста» специальное предложение 12.06.2025, 11:400 Четырем псковичам присвоили судейские категории по киберспорту 12.06.2025, 11:260 «Три мудреца»: Где предел вертикали власти? 12.06.2025, 11:230 Наблюдать за массовым стартом аэростатов в Великих Луках можно будет онлайн
12.06.2025, 11:160 Два автомобиля столкнулись на перекрёстке улиц Коммунальной и Народной в Пскове 12.06.2025, 11:120 Крестный ход состоялся в Пскове в преддверии дня рождения Александра Невского 12.06.2025, 10:540 «Квадратные метры»: Анализ финансовых инструментов при покупке квартир. ВИДЕО 12.06.2025, 10:500 Александр Котов: Наша сила заключается в стойкости и патриотизме
12.06.2025, 10:440 Сбои в работе мобильного интернета продолжают фиксировать псковичи 12.06.2025, 10:280 «Змеиный праздник»: очищать дом от мусора и говорить только правду принято 12 июня 12.06.2025, 10:210 Чаще всего псковичи оставляют чаевые в ресторанах и кафе – опрос  12.06.2025, 10:120 От старинных псковских песен до романсов Георгия Свиридова: «Михайловское» приглашает на День России
12.06.2025, 10:090 «Собственной персоной»: Лидер «Яблока» Николай Рыбаков о политической оппозиции в современной России 12.06.2025, 10:050 Цена десятка яиц в РФ опустилась ниже ста рублей впервые с 2023 года 12.06.2025, 09:410 Утренний полет аэронавтов в Великих Луках отменен из-за погодных условий 12.06.2025, 09:200 В Псковском кремле прозвучит композиция к 100-летию со дня кончины святителя Тихона
12.06.2025, 09:002 День России празднуют 12 июня 11.06.2025, 23:080 Стали известны лидеры 30-го Чемпионата России по воздухоплаванию в Великих Луках 11.06.2025, 22:000 Возможные причины неконтролируемой агрессии перечислил психолог 11.06.2025, 21:570 Третий спортивный полёт воздухоплавателей прошёл в Великих Луках
11.06.2025, 21:402 Всенощное бдение прошло в Пскове в преддверии дня рождения Александра Невского. ФОТО 11.06.2025, 21:200 Коллектив из Петропавловска-Камчатского примет участие во Всероссийском хоровом фестивале в Пскове 11.06.2025, 21:000 Умер основатель группы The Beach Boys Брайан Уилсон 11.06.2025, 20:400 В Роскачестве рассказали о наиболее опасных в жару продуктах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru