Общество

Ордены Дружбы и «Родительская слава» вручили в правительстве Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в честь Дня России вручил жителям региона государственные, ведомственные и региональные награды. Торжественная церемония прошла в актовом зале правительства региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Фотографии: правительство Псковской области

«Мы живем на земле с тысячелетней историей и уникальным наследием, которое объединяет множество народов, культур и традиций. Каждое поколение вносило свой значимый вклад в становление, укрепление и развитие нашего государства. Большой и прекрасной страны, которую мы так любим. Но что особенно важно — вклад поколений определяется личными усилиями всех неравнодушных, профессиональных и сильных духом людей, которые трудятся на благо нашей общей Родины», — сказал Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что День России в Псковской области — не только государственный, но и личный праздник для каждого.

«В этом зале находятся наиболее выдающиеся представителей многих важнейших профессий. И вы делаете все для развития и процветания нашей Родины, обеспечения ее безопасности… Все вы доказываете, что и спустя тысячу лет истории Псковская земля вносит значимый вклад в развитие и защиту нашей страны. Уверен, что вашему примеру будет следовать и молодое поколение», — заключил Михаил Ведерников.

По поручению президента Российской Федерации в торжественной обстановке губернатор вручил награды тем, кто достиг наиболее высоких результатов в профессии. Так, Орден Дружбы из рук Михаила Ведерникова получил представитель регионального отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Геннадий Бурнаев, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — слесарь-ремонтник Завода электротехнического оборудования Сергей Какутьев и руководитель Псковского областного отделения организации ветеранов «Боевое братство» Александр Кривотулов.

В ходе церемонии Михаил Ведерников передал орден «Родительская слава» многодетной семье Беляевых из Пскова, где воспитывают шесть детей. Ребята участвуют в различных спортивных соревнованиях и творческих конкурсах, демонстрируют свои успехи на городском, областном, всероссийском и международном уровнях.

Заслуги жителей Псковской области отметили и в сферах здравоохранения, транспорта, спорта, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, образования, социальной работе и других. Директор Великолукской спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» Сергей Поварещенков удостоен почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Благодарности главы государства получили учитель Маевской средней школы Наталья Гнедова, учитель-логопед Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Ирина Балохина и другие специалисты. Обладателем почетной грамоты президента РФ стал артист-вокалист ансамбля русской музыки «Псков» Псковской областной филармонии Александр Либ.

Кроме того, Михаил Ведерников вручил ряд региональных наград, среди которых — почетная грамота губернатора, звания «Заслуженный работник культуры Псковской области» и «Заслуженный работник физической культуры и спорта Псковской области». Обладательницей почетного знака «За заслуги перед Псковской областью» стала ректор Псковского областного института повышения квалификации работников образования (в период с апреля 1999 года по сентябрь 2019 года) Людмила Фомичева.

Список награжденных доступен по ссылке.