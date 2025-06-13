Общество

«Семейные ценности»: Свадебные тренды-2025. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Семейные ценности», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 13 июня.

Теплое время года приносит не только солнечные дни, но и свадебный сезон. Как с годами изменились свадебные традиции? Какие тенденции сейчас популярны в свадебной индустрии? Как подготовиться к торжеству и когда лучше начинать этим заниматься? А также какие минимальные затраты на свадьбу в Пскове? Какие есть рекомендации по времени проведения церемонии и банкета? Об этом и не только рассказала эксперт по организации свадеб Ольга Перог.