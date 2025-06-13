Общество

Спикер от «Деловой России» принял участие в Международном клубе дружбе в Пскове

Международный клуб дружбы прошёл в Доме молодежи сегодня, 13 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Спикером выступает член регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Скоробогатов.

Задачей клуба является поддержка молодежи с активной социальной позицией, развитие их лидерских и коммуникационных навыков. Мероприятие выступает площадкой для общения и сотрудничества молодых людей из разных стран. Так, участниками встречи стали гости из ДНР и Габона.

Клуб реализует проекты в пяти основных направлениях: медиа, предпринимательство, государственное управление, креативные индустрии и творчество, образование и наука, спорт. Алексей Скоробогатов представляет сферу бизнеса. Спикер регионального отделения «Деловой России» делится с участниками особенностями управления бизнес-процессами.

«Время на себя для предпринимателя не может быть целью, ведь он занимается любимым делом. Нужно всегда стараться расти, масштабироваться и собираться свою команду. Но важно понимать, что контролировать всё и всех невозможно, особенно работников. Необходимо создавать настоящую команду, которая готова работать качественно, самостоятельно и отдавать своё время ради общего дела. Для этого со своей стороны важно создавать условия для такой работы, быть в первую очередь не начальством, а сотрудником, который несёт ответственность за каждый шаг и каждого человека компании», - отмечает Алексей Скоробогатов.

Международный клуб дружбы работает в Псковской области с прошлого года и базируется в Доме молодёжи.