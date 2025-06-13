Общество

Как вернуть деньги за невозвратный билет, рассказал юрист

За билет, купленный по невозвратному тарифу, можно вернуть деньги, если на то есть веские основания, рассказала агентству «Прайм» Мария Яковлева, директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры».

Правила организации авиа- и железнодорожных перевозок регулируют этот процесс так, чтобы пассажир при отказе от поездки имел возможность вернуть хотя бы часть суммы, если есть уважительная причина.

«Прежде всего, возврат стоимости невозвратного билета возможен в случае болезни пассажира или членов его семьи», - указывает юрист. Такое же правило действует при смерти близкого родственника. Во всех случаях необходимо предоставить перевозчику подтверждающие документы.

К основаниям для полного или частичного возврата средств даже по невозвратному тарифу относятся отмена или задержка рейса по вине перевозчика, а также действие факторов непреодолимой силы. Но важно понимать, что «передумал ехать» - недостаточное основание для возврата денег в этом случае, заключила Яковлева.