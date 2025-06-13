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Врач объяснила, как распознать солнечный удар и избежать перегрева в жару

Головная боль, высокая температура, тошнота и общая слабость могут указывать на солнечный удар. Врач-терапевт и профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая объяснила 14 июня, как можно распознать данное состояние.

«Солнечный удар — это результат длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, особенно с непокрытой головой. Он напрямую влияет на мозг: сосуды расширяются, нарушается кровообращение, возникают боли, тошнота и даже обмороки», — сообщила специалист.

Бурнацкая пояснила, что тепловой удар отличается от солнечного, так как может возникнуть не только на солнце, но и в душных помещениях, транспорте или бане. При тепловом ударе организм перегревается из-за высокой температуры и влажности, что вызывает потерю жидкости и сбои в естественном механизме охлаждения.

Симптомы солнечного удара включают головную боль, головокружение, повышение температуры, тошноту и слабость. Важно помнить, что эти признаки могут проявиться не сразу, а через несколько часов. В тяжелых случаях возможны бред, судороги и потеря сознания. Тепловой удар проявляется вялостью, сильной потливостью и жаждой. При ухудшении состояния температура может подняться до 40 градусов, кожа становится сухой, а сознание спутанным, что представляет опасность для жизни.

По словам врача, если человек заметил эти симптомы, рекомендуется уйти в тень или прохладное место, снять лишнюю одежду для улучшения вентиляции, обтереть кожу прохладной водой и приложить холодные компрессы к шее и голове.

Также необходимо пить воду небольшими глотками. В случае потери сознания, бреда или судорог следует немедленно вызвать скорую помощь, подчеркнула эксперт.

Чтобы избежать перегрева, врач посоветовала носить головной убор и легкую одежду из натуральных тканей, пить воду даже при отсутствии жажды и избегать нахождения на солнце в самые жаркие часы (с 11 до 16 часов), пишут «Известия».