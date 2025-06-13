Общество

Роспотребнадзор поделился правилами безопасного посещения бань и саун

Париться в бане и сауне нельзя на голодный или слишком полный желудок, во избежание перегрева в парилке следует лежать, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора в Международный банный день.

«Перед посещением парной рекомендуется измерить давление, особенно людям с предрасположенностью к гипертонии. Не стоит посещать баню при простудах и обострении хронических заболеваний, а пожилым людям необходимо быть особенно осторожными», - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что посетителям бань и саун необходимо внимательно следить за самочувствием и при появлении дискомфорта выйти и охладиться, выпив воды. Кроме того, нельзя париться на голодный или слишком полный желудок, в Роспотребнадзоре рекомендовали соблюдать интервал около часа между процедурой и приёмом пищи.

«Роспотребнадзор также подчеркивает, что баня и алкоголь несовместимы, а продолжительность сеанса не должна превышать трёх часов. Первый раз не стоит заходить в максимально разогретую парную, температуру лучше повышать постепенно», - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что в парилке во избежание перегрева следует лежать, а не сидеть. Также посетителям бань и саун посоветовали отказаться от плавания в бассейне с резким запахом хлора, так как это может свидетельствовать о гиперхлорировании воды, пишет РИА Новости.

«После завершения сеанса следует уделить минимальное время для охлаждения, а затем принять душ и использовать увлажняющий крем для кожи», - пояснили в Роспотребнадзоре.