Общество

Александр Козловский: Быть работником здравоохранения - беспримерный подвиг

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале поздравил жителей работников здравоохранения с профессиональным праздником.

«Уважаемые работники, дорогие ветераны здравоохранения Псковской области! Примите мои самые сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – с Днём медицинского работника!» - сказал Александр Козловский.

Он отметил, что медики ежеминутно оказывают помощь своим землякам «сохранить самое дорогое - здоровье и жизнь».

«Вы рядом, когда нужна помощь, обычная консультация и даже простой добрый совет. Вы работаете на износ, без перерывов и порою жертвуете своим временем ради других. Ваш самоотверженный труд, верность профессии и огромное желание помочь людям – беспримерный подвиг», - добавил Александр Козловский.

В заключение он пожелал медицинским работникам крепкого здоровья, большого счастья и удачи во всем.