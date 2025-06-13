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Общество

Александр Козловский: Быть работником здравоохранения - беспримерный подвиг

15.06.2025 10:40|ПсковКомментариев: 0

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале поздравил жителей работников здравоохранения с профессиональным праздником.

Александр Козловский поздравил жителей Куньи с 81-ой годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Уважаемые работники, дорогие ветераны здравоохранения Псковской области! Примите мои самые сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником – с Днём медицинского работника!» - сказал Александр Козловский.

Он отметил, что медики ежеминутно оказывают помощь своим землякам «сохранить самое дорогое - здоровье и жизнь». 

«Вы рядом, когда нужна помощь, обычная консультация и даже простой добрый совет. Вы работаете на износ, без перерывов и порою жертвуете своим временем ради других. Ваш самоотверженный труд, верность профессии и огромное желание помочь людям – беспримерный подвиг», - добавил Александр Козловский.

В заключение он пожелал медицинским работникам крепкого здоровья, большого счастья и удачи во всем.

Источник: Псковская Лента Новостей
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